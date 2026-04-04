لجنة «ضبط الأداء» تشيد بدور الإعلام الرياضي وتطالب بدعم المنتخب إعلاميًا

تابعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس التناول الإعلامي لما قدمه المنتخب الوطني في مباراتيه أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، والتي تمثل آخر مراحل الاستعداد للمونديال القادم قبل انتهاء المسابقات المحلية.

وقد رصدت اللجنة خلال الفترة الماضية مدى ما تميزت به الرسالة الإعلامية التي قدمها المحللون و الاعلاميون بالموضوعية والتقدير لصورة وأداء نجوم المنتخب المصري وجهازه الفني في المباراتين الدوليتين بروح عالية وندية للمنتخبين الكبيرين السعودي والأسپاني.

وتؤكد اللجنة من خلال سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي البناء الذي يدعم الهدف الوطني للمنتخب وجهازه الفني والإداري والطبي بقيادة الكابتن حسام حسن ويمثل منارة للجماهير المصرية العريضة التي تعتبر الداعم الأول لمنتخبنا في المونديال .

وتعرب لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي عن ثقتها ان الإعلاميين المصريين سيواصلون في الأسابيع المقبلة جهودهم الإيجابية الداعمة حتى نهائيات كأس العالم ليكونوا حافزاً وسنداً ودافعاً ليستمر المنتخب المصري في تقديم مستويات فنية تليق باسم مصر التي يحملون أمانة تمثيلها في هذا المحفل الدولي، وهو هدف كل مصري، والإعلام الوطني في الصدارة من هذا العمل الرياضي الكبير الذي نتطلع جميعاً أن يتم إنجازه ليسعد كل ابناء هذا الشعب.