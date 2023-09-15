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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الذهب بعد بيانات صينية دعمت اليوان أمام الدولار

ارتفاع الذهب بعد
ارتفاع الذهب بعد بيانات صينية دعمت اليوان أمام الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس تجاوزت التوقعات.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع أمس الخميس، ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي: "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا، تحت ضغط".

وأضاف: "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس لأعلى مستوى في 14 شهرًا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 % إلى 22.92 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 % إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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