خلال هذه الفترة.. مجموعة السبع ستعلن حظر الألماس الروسي

صرح مسؤول بالحكومة البلجيكية للصحفيين ،اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع حظرا على الماس الروسي خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأوضح المسؤول، أنه سيتم إعلان الحظر خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين، مشيراً إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2024.

وتعرضت الجهود الرامية إلى خفض عائدات روسيا من صادرات الألماس والبناء على العقوبات الحالية التي تفرضها واشنطن على شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للألماس في العالم، إلى عقوبات.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين في بروكسل، إن النظام سيدخل حيز التنفيذ في يناير.

وقال المسؤول أن مجموعة السبع قررت مبدأ ربط المنشأ بالجودة لكنها ما زالت تقرر التفاصيل، واقترحت بلجيكا خطة لتتبع الماس الخام وإحالته إلى الجوهرة المصقولة.

ويقع عبء التتبع على عاتق التجار والمصنعين، لذا فإن الهند تفعل ذلك بالفعل. سيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم التحقق من أجل البيع في مجموعة السبع.

وتعد مدينة أنتويرب البلجيكية المركز الأول في العالم لتجارة الماس، اعتبارًا من الآن.

وقال المسؤول: "نحن نتحدث عن إعادة هيكلة السوق العالمية"، معترفًا بأنها لن تعمل بشكل مثالي على الفور.

وأضاف: "روسيا هي أكبر مورد على مستوى العالم ومع هذا النظام، فإننا نستغني عنهم ونتركهم في سوق أدنى وبأسعار أقل. ونعمل على خفض التدفقات المالية من هذا القطاع".