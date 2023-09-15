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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1200 جنيه.. مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين

مكافأة مالية
مكافأة مالية

تسعي الدولة إلي تقديم سبل الدعم للموظفين وتقديرهم من خلال صرف المكافآت المالية لهم، حيث وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة بقيمة 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.

مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين 


وتقدم المكافأة المالية لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها قدرها 1200 جنيه .

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صرف مكافأة شهر للعاملين في جامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوي الشريف

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مكافأة للعاملين بالأزهر
 


كما تصرف مكافأة شيخ الأزهر، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقادين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليويمة (عاملات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية خصما على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات.

وفيما يخص المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين، فيتم الخصم بها على بند 2 نوع 3 أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الدور الثاني لكل من النقل والشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية من العام الدراسي 2022-2023 خلال فترة امتحانات النقل والشهادة.  

مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين


يذكر أنه تم اعتماد مكافأة مالية لجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية والأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات إيمانا حيث يتم صرف تلك المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تتزامن إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

إجازة المولد النبوي الشريف

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر  أو شراء حلوي المولد النبوي الشريف.

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 

إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

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المولد النبوي 2023.. الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر ربيع الأول

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دعاء المولد النبوي الشريف.. وحكم الاحتفال به

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، كما جرت العادة فى الإجازات الماضية ليكون بذلك موعد إجازة المولد النبوي الشريف فى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

حيث أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس.

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