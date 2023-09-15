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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

يتوجه السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ ، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم ١٨ سبتمبر الجاري. 


وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.   
 

وكشف أبو زيد، أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى"، كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الإتحاد الأوروبي. 

ويتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمى. 


وأردف السفير أبو زيد، بأنه من المنتظر أن يشارك الوزير سامح شكري في عدد من الاجتماعات الوزارية الهامة لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، فضلا عن الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.  

 

ويشارك وزير الخارجية فى مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، والاجتماع الثلاثي (مصر- قبرص اليونان) واجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC)، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبى/العربى لتشجيع إعاده إحياء عملية السلام، واجتماع دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى(الأونروا) واجتماع الآلية الثلاثية (مصر- العراق- الأردن).  


واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، موضحاً أن جدول أعمال السيد وزير الخارجية سوف يشمل كذلك العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية.  

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