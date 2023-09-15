لبنان.. الجيش يقتحم مخيمات للنازحين السوريين

داهمت قوات الجيش اللبناني مخيّمات النازحين السوريين في منطقة قب الياس بحسب ماذكرت مراسلة صحيفة لبنان 24.

وذكر المندوبة أنه تمّ توقيف العشرات ممن دخلوا لبنان خلسة في الآونة الأخيرة.



وضبطت القوات أجهزة كمبيوتر وطائرات تصوير وأجهزة إلكترونية.

وفي سياق متصل؛ ألقت قوات أمن الدولة في النبطيّة القبض علي 5 سوريّين يهربون الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا ومن ثمّ ينقلوهم إلى النبطيّة مقابل مبالغ مالية.

وكانت صحيفة الديار اللبنانية نقلت عن مسؤول امني قوله : موجة النازحين الجديدة تشكل خطرًا امنيا كبيرا على لبنان، حيث تم القبض على 35 نازحا دخلوا البلاد مؤخرا عبر عكار، معظمهم من الرقة، يحملون معهم اوراقا ثبوتية صادرة عن «زمن حكم داعش»، ودخلوا دون نساء وأطفال.

