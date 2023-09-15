شال العمارات من مكانها| أول صورة للحظة هجوم الطوفان على درنة الليبية

نشرت صحيفة المرصد الليبية أول صورة للحظة هجمة الطوفان على درنة ليلة انهيار السد حيث توضح حجم المياه التي ضربت المدينة بالمقارنة مع صورة لنفس المكان بعد الكارثة.

وأشارت الصحيفة الليبية إلى أنه تبين من خلال القياسات بأن ارتفاع الماء من قاع الوادي تجاوز 45 مترًا اقتلعت العمارات وسكانها من أساساتها.

صورة أثناء الفيضان



ومن جانبها نشرت الهيئة الليبية للإغاثة 21 نقطة ثابتة في المناطق المنكوبة لتوزيع المساعدات

وأشارت الهيئة الليبية للإغاثة للعربية الي انه لم يتم رصد أرقام دقيقة بشأن عدد الوفيات والمفقودين حتى الآن

وأبانت الهيئة الليبية للإغاثة ان الكارثة كبيرة جدا وعدد المفقودين لا يقل عن 10 آلاف

ونوهت الهيئة الليبية الي ان فرص الوصول إلى ناجين في درنة لا تزال قائمة لكنها قليلة

كما تم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة في درنة

حيث تم تخصيص مسارات لفرق الطوارئ والإسعاف لتسريع جهود البحث والإنقاذ في درنة