مؤشرات صعبة.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

رحبت بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، اليوم الجمعة، بالتغييرات الأخيرة في مصرف لبنان المركزي، ولكنها قالت إن فاق اقتصاد لبنان لا تزال صعبة وغير مستقرة.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي خلال مغادرتها بيروت في بيان لها، إن السلطات في لبنان لم تطبق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل.

وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن مصرف لبنان يتجه إلى الإعلان عن التوقف كليا عن تمويل الدولة ابتداء من الإثنين.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إنه بنهاية شهر أغسطس الحالي لن تستطيع الحكومة اللبنانية تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.

وأضاف ميقاتي في بيان له عبر موقعه على الإنترنت اليوم الخميس، أن خطة القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد.

وأشار ميقاتي إلى أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة، لافتا إلى أن تقديم منصوري قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب اللبناني إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة.