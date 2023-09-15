عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشرات صعبة.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

لبنان
لبنان

رحبت بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، اليوم الجمعة، بالتغييرات الأخيرة في مصرف لبنان المركزي، ولكنها قالت إن فاق اقتصاد لبنان لا تزال صعبة وغير مستقرة.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي خلال مغادرتها بيروت في بيان لها، إن السلطات في لبنان لم تطبق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل.

وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن مصرف لبنان يتجه إلى الإعلان عن التوقف كليا عن تمويل الدولة ابتداء من الإثنين.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إنه بنهاية شهر أغسطس الحالي لن تستطيع الحكومة اللبنانية تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.

وأضاف ميقاتي في بيان له عبر موقعه على الإنترنت اليوم الخميس، أن خطة القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد.

وأشار ميقاتي إلى أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة، لافتا إلى أن تقديم منصوري قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب اللبناني إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة.

لبنان.. الجيش يقتحم مخيمات للنازحين السوريين

لبنان.. الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة

لبنان صندوق النقد الدولى بيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اقتصاد لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

موضوعات متعلقة

لبنان.. الجيش يقتحم مخيمات للنازحين السوريين

لبنان.. الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة

محافظ الإسكندرية يودع قنصل لبنان ويؤكد على دوره في توطيد العلاقات

ارتفاع حالات الوفاة بمخيم عين الحلوة في لبنان لـ 18 شخصا

لبنان.. سقوط 5 قتلى و15 جريحا باشتباكات مخيم عين الحلوة

لبنان.. إصابة مسئول كبير بحركة فتح في مخيم عين الحلوة

ترشيحاتنا

وفاة و9 مصابين .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حل لغز عن مرض الزهايمر حيّر العلماء عقودًا

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم من حقيقة نسب أبنائه الأربعة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

كرم أهالي الشرقية.. المواطنون يتبرعون بأراض لإقامة مشاريع حياة كريمة

مؤشرات صعبة.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة وأقراط غادة عبد الرازق في تحت الحزام تثير ضجة

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ