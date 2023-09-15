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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عمر العوضي يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة ويصعد لأولمبياد باريس

صدى البلد

توج عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.

 

وحصد "العوضي" الميدالية الذهبية عقب فوزه على الكونغولي مايبيا ستيف كولنكولوغا بنتيجة 3-1، في منافسات وزن تحت 71 كجم.

 

ليضمن لاعب الفراعنة المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يصعد صاحب المركز الأول لأولمبياد باريس.

 

ويعد عمر العوضي ثاني اللاعبين المصريين في الألعاب الأولمبية بعد يمنى عياد والتي صعدت بعد فوزها بفضية منافسات وزن تحت 54 كجم.

 

وكان عمر العوضي قد صعد للنهائي القاري بعد تفوقه على باروس ميغيل فيرنانديز دا سوزا لاعب منتخب الرأس الأخضر.

 

وتشارك مصر ببعثة مكونة من عبد الله السعيد ، وزن تحت51 كجم وأمير محمد في وزن تحت 57 كجم، وعمر عبد العزيز، وزن تحت 63.5 كجم، وعمر العوضي في وزن تخت 71 كجم، وعبد الرحمن عرابي، وزن تحت 80 كجم وحازم نادر، وزن تحت 92 كجم ويسري رزق، وزن فوق 92 كجم وحبيبة إبراهيم، وزن تحت 50 كجم ويمنى عياد، وزن تحت 54 كجم وروان عزت في منافسات وزن تحت 57 كجم ورحمة محفوظ في وزن تحت 60 كجم.

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