رسميا.. تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الليجا عن موعد برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024.



وحددت رابطة الليجا 28 أكتوبر المقبل في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.



ويستضيف برشلونة لقاء الدور الأول على ملعبه المؤقت"لويس كومبانيىس" الأولمبي، في ظل عدم توفر ملعبه الأساسي "كامب نو" بسبب أعمال التجديد.



ويحتل ريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق نقطيتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

كان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.