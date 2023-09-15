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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على البحر.

 وجاءت جلسة التصوير على شاطئ البحر، حيث تقضى ميريهان حسين الإجازة في الساحل الشمالي. 

وظهرت ميريهان حسين بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية توب باللون الأسود، وبرنيطة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ميريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ميريهان في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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أسود احدث جلسة تصوير الساحل الشمال الفنانة ميريهان حسين جلسة التصوير علي شاطئ البحر ميريهان حسين

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