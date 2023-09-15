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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخطاء تؤدي لزيادة استهلاك السيارة للوقود

صدى البلد

يرتكب العديد من سائقي السيارات أخطاءً شائعة تعمل على زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وبات الكثيرون يبحثون عن طرق لقليل الاستهلاك نظراً لزيادة سعر البنزين.

 

أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

 

تجنب الضغط على دواسة الوقود بشدة عند بداية تشغيل السيارة.

التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30% عن المعدل الطبيعي

غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة، حيث يدخل الهواء الى السيارة وبالتالي تزداد مقاومته للسيارة.

عند الصعود في طريق مرتفع بالسيارة، يستحسن زيادة السرعة قبل الوصول اليه وليس أثناء صعوده.

تلف البوجيهات (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.

انسداد فلتر الهواء.

تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر مما يزيد استهلاك البنزين.

تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر

الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.

 

 

القيادة الوقود السيارات البنزين استهلاك البنزين الأوزان الزائدة

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