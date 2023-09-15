تلتهم الدول الأخرى.. الولايات المتحدة تستغل توسع الناتو لتحقيق مصالحها| تفاصيل

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يمنح الولايات المتحدة الفرصة لالتهام الدول الأخرى بشكل فعال وإخضاعها لمصالحها.

وفي مقال بمجلة رازفيدتشيك (ضابط المخابرات)، ذكر أن التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي؛ يمنح الولايات المتحدة الفرصة لالتهام الدول الأخرى بشكل فعال، وإخضاعها لمصالح واشنطن.

وأضاف باتروشيف في مقابلة مع صحفية رازفيدتشيك: "من أجل الهيمنة العالمية، يختار الغرب النفوذ العسكري المباشر، والتهديدات باستخدام القوة، و"خصخصة" النخب، كما يشجع الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أنه: وهكذا فإن التوسع المتواصل لحلف شمال الأطلسي يوفر للولايات المتحدة الفرصة لابتلاع الدول وحرمانها من الاستقلال في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وتابع: "لا يمكن إخفاء ازدواجية الناتو تحت أي ذريعة"، لافتا إلى أن مسؤولي الناتو ظلوا يتحدثون عن السلام منذ سنوات، لكنهم في الواقع "يقاتلون أو يهددون بالحرب ضد أي دولة لا تتفق مع سياسة الولايات المتحدة".

وأردف: "لقد تم استخدام القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الهيمنة الغربية، والقهر الاقتصادي، والضغط السياسي على البلدان التي لا تشكل أي تهديد عسكري للحلف".

ولفت إلى أنه على مدى العقود السبعة الماضية، أصبح أعضاء الناتو مشاركين في أكثر من 200 صراع عسكري في جميع أنحاء العالم ووفقا للإحصائيات، وذلك يعني أن جيوش الناتو هي أيضا جيوش استعمارية للولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سترسل واشنطن بسهولة قوات من الدول الأعضاء الأخرى في التحالف إلى المعركة دون تعريض حياة ممثلي الشعب الأمريكي "الاستثنائي" للخطر".