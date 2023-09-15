مسئول ليبي: مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث المنتشلة بعد الإعصار دانيال

نقلت فضائية “العربية” عن مسئول بوزارة الصحة الليبية، قوله إن انهيار شبكات الطرق، يعرقل عمليات الإنقاذ في درنة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى محاصرين داخل مبانٍ مطمورة في درنة.

وأكد المسئول الليبي،: لدينا الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن، موضحا أن مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث التي يتم انتشالها بعد ضرب الإعصار دانيال لها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد سجل، في وقت سابق، 55 حالة تسمم بين الأطفال؛ بسبب تلوث المياه في درنة، متوقعاً وقوع المزيد من الإصابات.

وكان الصليب الأحمر الليبي قد أفاد، في وقت سابق، بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة، أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار، من مواقعها السابقة، إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له على “فيس بوك”: “من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وبالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة”.

وأضاف البيان: “ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب، حية وخطيرة، لذا فعلى المواطنين ورجال الإنقاذ، أن يكونوا على دراية بهذا الخطر؛ لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح”.

واختتم البيان: “إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه، بل ضع علامة على المنطقة؛ لتحذير الآخرين، واتصل بالسلطات”.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن، أمس الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.