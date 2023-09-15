عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول ليبي: مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث المنتشلة بعد الإعصار دانيال

ارشيفي
ارشيفي

نقلت فضائية “العربية” عن مسئول بوزارة الصحة الليبية، قوله إن انهيار شبكات الطرق، يعرقل عمليات الإنقاذ في درنة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى محاصرين داخل مبانٍ مطمورة في درنة.

وأكد المسئول الليبي،: لدينا الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن، موضحا أن مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث التي يتم انتشالها بعد ضرب الإعصار دانيال لها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد سجل، في وقت سابق، 55 حالة تسمم بين الأطفال؛ بسبب تلوث المياه في درنة، متوقعاً وقوع المزيد من الإصابات.

وكان الصليب الأحمر الليبي قد أفاد، في وقت سابق، بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة، أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار، من مواقعها السابقة، إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له على “فيس بوك”: “من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وبالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة”.

وأضاف البيان: “ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب، حية وخطيرة، لذا فعلى المواطنين ورجال الإنقاذ، أن يكونوا على دراية بهذا الخطر؛ لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح”.

واختتم البيان: “إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه، بل ضع علامة على المنطقة؛ لتحذير الآخرين، واتصل بالسلطات”.

وكان  الهلال الأحمر الليبي قد أعلن، أمس الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

ليبيا: مياه درنة غير صالحة للشرب ومطالب بإعلان حالة الطوارئ لمدة سنة

ترشيحاتنا

بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير

هدوء حذر يسيطر على سوق الذهب محليا وارتفاع عالميا.. تفاصيل

بالخطوات.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لذوي الدخل المحدود.. أوبو تطلق هاتف A2 Pro رسميًا

نيمار بديلاً.. تشكيل الهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

عاطف الدباح: تطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون تكلف 4 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

فيديو

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ