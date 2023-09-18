مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

لم تحصل هواتف آيفون على مكانتها إلا بفضل تفردها وتميزها عن باقي الهواتف الذكية، لذلك أصح iphone هو الأشهر فى العالم، وبالتالى أصبحت آبل الأمريكية تنافس نفيها مع إطلاقها لأحدث وأقوي هواتفها iPhone 15 Pro Max ، الأمر الذى أصاب محبيها بالحيرة فى الإختيار مابينه iPhone 14 Pro Max بسبب فارق السعر المغري، وفي هذه المقارنة نوضح الفرق بين الهاتفين.

يوفر الهاتفان كل المواصفات التى يريدها مستخدمو الهواتف الرائدة من إصدارات آيفون ، لذلك سيكون القرار صعباً فى المفاضلة بين الهاتفين فهما الأقوي فى السوق حالياً، ولكننا سنستعرض كل المواصفات والتفاصيل في هذه المقارنة المفصلة لمساعدتك على الإختيار بسهولة.

التصميم

iPhone 15 Pro Max

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بجسد مضنوع بالكامل من التيتانيوم، وهو الأقوي والأكثر تحملاً وصلابة من الـ ستانلس ستيل المستخدم فى تصنيع الإصدارات السابقة، مع حواف شاشة أقل وأنحف.

iPhone 14 Pro Max

بينما iPhone 14 Pro Max مصنوع بالكامل من الـ ستانلس ستيل، وبحواف أكبر قليلاً من شقيقه الأحدث.

الشاشة

iPhone 15 Pro Max

يأتي الهاتفان iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بنفس الشاشة ب\ون أى فروقات نهائياً، إلا في حجم الحواف فى النسخة الأحدث أقل من آيفون 14 برو ماكس.

iPhone 14 Pro Max

وهي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

الكاميرا

iPhone 15 Pro Max

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 14 Pro Max

بينما iPhone 14 Pro Max يأتى بكاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro Max

أما iPhone 14 Pro Max يعمل بمعالج Apple A16 Bionic القوي، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يعمل كلا الهاتفان بنفس نظام تشغيل آبل الأحدث ios 17.

البطارية

يوفر iPhone 15 Pro Max نفس البطارية المتواجدة فى شقيقه السابق، إلا أن معمارية المعالج الجديد 3 نانومتر ستجعله يوفر فى عمر كل شحنة بنسبة 20%، كما أن تغيير منفذ الشحن إلى USB-C سيجعل نقل البيانات أسرع، وكذلك الشحن بقوة 35 وات.

iPhone 14 Pro Max

يحمل iPhone 14 Pro Max بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max بـ 5099 درهماً إماراتياً لسعة 256 جيجابايت، ومتوفر بـ 4ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro Max

بينما iPhone 14 Pro Max يأتي فى 4 ألوان هي البنفسجي، الذهبي، الأبيض، والأسود، بسعر يبدأ من 3990 درهماً لسعة 128 جيجابايت.

iPhone 14 Pro Max

الخلاصة

اذا كنت تمتلك هاتف iPhone 14 Pro Max بالفعل فالفروقات ليست بالكبيرة حيث سيكلفك التحديث مبلغاً ليس بالقليل، أما اذا كان لديك إصدار أقدم سيكون التحديث لهاتف iPhone 15 Pro Max مجدي ويستحق دفع الفارق السعري.