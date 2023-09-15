دقيقة حداد على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب قبل مباراة السوبر الإفريقي

وقف لاعبو النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري دقيقة حداد علي روح ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا خلال الأيام الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر الوقوف دقيقة حداد علي أرواج ضحايا الزلزال والفيضانات في المغرب وليبيا الايام الماضية

شهد ملعب الملك فهد حفل افتتاح قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري حيث يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحمل مصطفي عبده نجم النادي الأهلي وأحد رموز نادي العاصمة ، كأس السوبر قبل انطلاق المباراة وسط هتافات كبيرة من جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة



كما حمل التيفو الخاص بجماهير النادي الأهلي عدد بطولات المارد الأحمر علي مر التاريخي وهو 148 ويظهر علي قميص الأهلي وسط الكؤوس والألقاب .

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.



تشكيل اتحاد العاصمة :



حراسة المرمى: أسامة بينبوت

خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا

خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.

خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.