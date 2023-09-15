عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إحباط تهريب 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان في إحباط  تهريب (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما اهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فنزويلا..انتقام عصابة مخدرات من شريكها يثير جدلا| شاهد ماذا فعلوا

ترشيحاتنا

30 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لأول مرة.. محمد أبوداوود يكشف موقفا غريبا بين فريد شوقي والسيد راضي

زلزال جديد يضرب الهلالات في المغرب

تصرّف حاسم من أنغام بعد شائعات خلافها مع شيرين

محمد أبوداوود: أجر سعيد صالح بمدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام

رسميًا .. كوكا يوقّع لـ بنديك سبور التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

طريقة عمل فريك بالدجاج

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

فيديو

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ