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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شهيرة.. إلهام شاهين تكشف عن شخصية غيرت مسار حياتها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الشخصية التي غيرت حياتها وكانت سببا في أن تغير وجهتها إلى عالم التمثيل.

وقالت إلهام شاهين، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فاتن حمامة غيرت مسار حياتي الفنية، فعند التحاقي بالمعهد؛ كنت أرغب أن أدرس إخراج فقط، ولم يكن بخاطري التمثيل، خاصة أنني كنت فتاة خجولة جدا، ولكن بعد فترة قصيرة في المعهد، وجدت عددا من المبدعين يوجهوني إلى التمثيل، وخرجت على عبارة "البنت اللي شبه فاتن حمامة"، وذات يوم التقيت بالفنانة فاتن حمامة في إحدى المناسبات، وتحدثت معي، وشجعتني على التمثيل، وقالت لي: أهم شيء أن تحققي نفسك بعيدا عن أنك تقلدين أي شخص آخر".

إلهام شاهين 

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لمسلسلها الجديد “الفريدو”، والذى تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه ابتداء من يوم 24 سبتمبر.

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ونشرت إلهام شاهين صورة من الشخصية التي تقدمها في المسلسل وعلقت عليها قائلة:"انتظروا شخصية سوسو قريبًا في مسلسل الفريدو ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

مسلسل الفريدو

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقي، محسن صبري وعدد آخر من الفنانين.

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