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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة: سعيدة بتجربة فيلم الإسكندراني.. وأحب تقديم أعمال تثبت اسمي

فيلم الإسكندراني
فيلم الإسكندراني

قالت الفنانة زينة إنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج خالد يوسف في فيلم "الإسكندراني" بعد تجربة فيلم كارما.

واستطردت زينة، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم،:" أقدم شخصية فتاة اسكندرانية مقدرش أحكي عنها ولكن لازم تنشاف، وسبق وقدمت اسكندرانية في مسلسل عفاريت السيالة وكان من أحلى أدواري للكاتب أسامة أنور عكاشة وكان لدي حظ للعمل مع ناس كبيرة".

وأوضحت زينة:"، عندما تتعاون مع أسامي كبيرة تأخذ مكانة أكبر، الأسماء الكبيرة تخدم صاحبها بالتعاون مع الأستاذ حسين فهمي، وللمرة الثانية مع المخرج خالد يوسف، أحب أقدم أعمال تجارية وأيضا أقدم ضربة مهمة؛ لتثبيت اسمي كممثلة، سعيدة بتجربة الفيلم بالتعاون مع كل فريق العمل".

وقال المخرج خالد يوسف إنه يحب أحمد العوضي منذ فترة طويلة، ورشحه للمشاركة في مسلسل "سره الباتع" لكنه كان منشغلا بتصوير مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز.

وأكد المخرج خالد يوسف على أن الفنان أحمد العوضي فاجأه بمستوى أدائه بعد 3 أيام من التصوير في كواليس فيلمه الإسكندراني.

وأشاد خالد يوسف بأحمد العوضي قائلا:" بنقدم بطل جديد للسينما وفاجئني بآدائه والتزامه خلال الأيام الماضية".

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فيلم الإسكندراني 

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني الذي يخرجه خالد يوسف ويقوم ببطولته أحمد العوضي وزينه وبيومي فؤاد وغيرهم

وتعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدء أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

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