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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتفرج ببلاش.. قناة مجانية لنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024، خاصة في ظل الحديث عن نقل المباراة عبر قناة مجانية مفتوحة.

ويستهل الزمالك مشواره في افتتاحية كأس الكونفدرالية الإفريقية بمباراة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من البطولة.

يذكر أن أرتا سولار لعب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

فيما يُشارك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، وستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.

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موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الرابعة عصر غد السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في تنزانيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر، بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

يذكر أن بعثة فريق الزمالك، قد توجهت في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس إلى دولة تنزانيا والعاصمة دار السلام، استعداد لمباراة أرتا سولار.

قناة مجانية لنقل مبارة الزمالك

سيتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي نجحت في الحصول رسميًا على حقوق بث جميع لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الجديدة؛ موسم 2023/2024.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإنه سيتم نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية عبر "أون تايم سبورت" الفضائية المجانية، بعدما تعاقدت اليوم الجمعة، مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق اللقاء، من أجل الحصول على حقوق البث.

تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعلي ياسر ومحمد صلاح من رحلة الفريق في تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

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