وداعا آيفون X.. ميعاد نزول تحديث IOS 17 الرسمي

يتبقى أقل من 48 ساعة على إطلاق آبل أحدث نسخة من نظام تشغيلها الجديد IOS 17، المخصص لأجهزة آيفون بحلول يوم 18 من سبتمبر الجاري.

وستحصل إصدارات آيفون بداية من آيفون XS وصولاً لـ iphone 15، بينما الهواتف بدءاً من آيفون X و آيفون 8 و آيفون 8 بلس، لن تحصل على التحديث.

iphone 8 plus

قائمة الهواتف التى ستحصل على التحديث

وكانت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة، قد كشفت عن جيل iPhone 15 الثلاثاء الماضي في حدث كبير.

وتتضمن السلسلة 4 هواتف ذكية iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، بالإضافة إلى جيل جديد من الساعات الذكية متاح الآن.

كما سيتم إصدار iOS 17 بشكل رسمي ليكن متاحا بدءا من 18 سبتمبر الجاري.