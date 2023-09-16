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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق iphone 15 Pro max أرخص من سعره 32 ألف جنيه

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

ينتظر الملايين حول العالم منذ كشفت آبل الأمريكية عن أحدث سلسلة هواتف لها وهي آيفون 15، عن بدء الحجز المسبق للحصول على أحدث منتجاتها والذى بدأ بالفعل منذ ساعات، إلا ان السعر الذى تم إعلانه من بعض المحال المحلية تجاوز سعر آيفون 15 برو ماكس 75 ألف جنيه وهو سعر غير مبرر.

لكن يمكنك الحصول على هاتف iphone 15 Pro Max بأقل من سعر المحال المحلية بحوالى 32 ألف جنيه، حيث يبلغ سعره فى الإمارات العربية المتحدة باللون الأبيض سعة 256 جبجابايت مقابل 5099 درهم إماراتي، ما يعادل 43 ألف جنيه، لك أن تتخيل حجم التوفير الذى ستحصل عليه.

سعر آيفون 15 برو ماكس فى الإمارات

كما أن الهاتف من إصدار نسخة الشرق الأوسط أى أنه سيتمتع بتغطية الضمان داخل مصر، وبأقل من السعر المعلن من قبل بعض المحلات بفارق ضخم.

iPhone 15 Pro Max

يذكر أن iphone 15 Pro Max يأتى بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro Max

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro Max

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

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