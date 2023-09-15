علام: لا حرج في التجارب العلمية طالما لا تتعارض مع الشرع الشريف

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع الشريف لا يعرف الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث؛ ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامي حمدي رزق، أن من يطالع جهود علماء المسلمين في مختلف العلوم الدنيوية؛ يدرك ذلك واضحًا جليًّا.

علوم الشريعة والعلوم الأخرى

وأوضح شوقى علام أن أنه لا يوجد فصل بين علوم الشريعة والعلوم الأخرى كعلوم التكنولوجيا وتقنيات الفضاء الإلكتروني.

وأكد مفتى الجمهورية أنه يجب أن يكون العلم والبحث العلمي واستخدام مخرجاتهما منضبطًا بضوابط شرعية؛ لأن إطلاق العنان للتجارب العلمية السلبية، له مضار متعددة على الإنسانية جمعاء.