عاجل
النشرة الدينية.. عمرة البدل.. مفتي الجمهورية: الإنابة في الحج مشروعة.. والدين يرفض تسليع العبادات.. مركز الأزهر العالمي ينفذ الدورة 74 لتأهيل المقبلين على الزواج المركزي الصيني يضخ 26.3 مليار دولار في النظام المالي برلمانى : معارض أهلا مدارس 2023 تساهم فى تخفيف الأعباء المادية على المواطن والد طالب عائد من السودان يستغيث بالسيسي: مستقبل ابني بيضيع مفتي الجمهورية: الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وَفق ضوابط ولكن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة.. والاختلاف الفقهي بين العلماء منطقة واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علام: لا حرج في التجارب العلمية طالما لا تتعارض مع الشرع الشريف

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع الشريف لا يعرف الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث؛ ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامي حمدي رزق، أن من يطالع جهود علماء المسلمين في مختلف العلوم الدنيوية؛ يدرك ذلك واضحًا جليًّا.

علوم الشريعة والعلوم الأخرى

وأوضح شوقى علام أن أنه لا يوجد فصل بين علوم الشريعة والعلوم الأخرى كعلوم التكنولوجيا وتقنيات الفضاء الإلكتروني.

وأكد مفتى الجمهورية أنه يجب أن يكون العلم والبحث العلمي واستخدام مخرجاتهما منضبطًا بضوابط شرعية؛ لأن إطلاق العنان للتجارب العلمية السلبية، له مضار متعددة على الإنسانية جمعاء.

الإعلامي حمدي رزق التجارب العلمية الدكتور شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية العلوم الدنيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

الأهلي ضد اتحاد العاصمة.. هدف أبيض لـ كهربا في السوبر الإفريقي

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

ترشيحاتنا

بشرى: موقع وقناة صدى البلد عزاز على قلبي جدا.. فيديو

مين الأحسن .. شيري تيجو 3 ولا MG ZS

تختار مين فيهم.. مقارنة شاملة بين iPhone 15 و iPhone 15 Pro

اتفرج ببلاش.. قناة مجانية لنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

مصطفى قمر: أحترم جمهوري وأقدم كوميديا راقية افتقدتها السينما

شوقى علام: الدين يرفض تسليع العبادات .. وعمرة الإنابة جائزة بشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ