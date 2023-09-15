موجهًا التحية إلى القيادة المصرية..متحدث الجيش الليبي: نحتاج الإمداد الإنساني لجبر الخواطر

تحدث اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، جراء تعرضها لتداعيات الإعصار دانيال، قائلا: "عمليات الإجلاء ما زالت مستمرة".

وأضاف اللواء أحمد المسماري، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم ير في حياته مثل هذه الفيضانات، وهذا أمر إلهي، وما رأيناه شيء جديد، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار وكأن السماء زلزلت".

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن كميات الأمطار كانت كبيرة جدا، وليبيا الآن تحتاج إلى الإمداد الإنساني الذي يجبر الخواطر قليلا، موجهًا التحية إلى القيادة المصرية لما قدمته لدعم ليبيا، وإنقاذ كثير من الأرواح.