القافلة الدعوية المشتركة تعقد لقاءات مع الشباب بمدن سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإدارات أوقاف الماسورة، والشيخ زويد، وادارتي شرق وغرب العريش، بمحافظة شمال سيناء بمحافظة شمال سيناء.

ونفذت القافلة الدعوية ندوة بمركز شباب العريش، شمال سيناء، وعقد لقاءات موسعة مع الشباب، كما أدى أعضاء القافلة خطبة حول موضوع: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله"، بمساجد إدارات أوقاف الماسورة، والشيخ زويد، وشرق العريش، وغرب العريش.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

خمسة عشر عالما:



كما عقد مجالس إفتاء، ومقارئ قرآنية للجمهور.

حيث شارك في هذه الفعاليات ( خمسة عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف واثنان من دار الإفتاء المصرية.



والمشاركون على النحو التالي:

- د . عمرو محمد عبد الغفار الكمار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة الوفاق القديم - الماسورة - الماسورة.

. الشيخ مصباح أحمد محمد أحمد العريف واعظ بالازهر الشريف الأمل - البرث - الماسورة.

- د. أحمد وسام عباس خضر أمين فتوى بدار الإفتاء الأطرش - العجرة - الماسورة.

- الشيخ محمد بركات مختار أبو غازي واعظ بالازهر الشريف الوادي الأخضر - الماسورة.

- الشيخ محمد أحمد عبد الحميد الشاذلي إمام وخطيب آل هاني - الخروبة - الشيخ زويد.

- الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطية إمام وخطيب الرحمن - المشوي الخروبة - الشيخ زويد.

- د/ إبراهيم عبد السلام محمد خليل باحث بدار الإفتاء التوحيد - قبر عمير - الشيخ زويد.

- الشيخ / محمود حمدي أحمد عبد الخالق واعظ بالأزهر الشريف النخلات - قبر عمير - الشيخ زويد.

- الشيخ / احمد سلامة عبد الرازق عامر إمام وخطيب أبو مسعود - المناخ بالشلاق - الشيخ زويد.

- الشيخ / السيد محمد محمد الزهيري واعظ بالأزهر الشريف الإخلاص - بالشلاق - الشيخ زويد.

- الشيخ / محمد محمود محمد العدل إمام وخطيب البراوي - حي البراوي - الشيخ زويد.

- الشيخ/ محمود محمد مصطفى عبد الباقي واعظ بالازهر الشريف الخلالية - الخلالية - الشيخ زويد.

- الشيخ/ حمادة بشير محمد أحمد البدوي إمام وخطيب أم القرى - العريش - شرق العريش.

- الشيخ / محمد محمد عطية احمد سليم إمام وخطيب المرور ( عمر بن الخطاب) شرق العريش.

- الشيخ / أحمد مبارك عمر شرف الدين إمام وخطيب عمرو بن العاص المساعيد - غرب العريش.

وأكد العلماء :

ضرب النبي (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) المثل الأعلى في وفاء الرجل لزوجته

وكان نبينا (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نعم الجد مع أحفاده.