اندلاع حريق هائل بإحدى غابات ولاية بجاية شرق الجزائر.. فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا يفيد باندلاع حريق هائل في إحدى غابات ولاية بجاية شرق الجزائر.

وفي 24 يوليو الماضي، خلفت حرائق الغابات بالجزائر 34 قتيلاً، وحوالي 194 مصاباً، وسجلت بجاية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصا من عائلة واحدة.