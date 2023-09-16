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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمساعدة متضرري الزلزال.. جسر جوي عراقي إلى ليبيا

العراق - علم
العراق - علم

أعلن العراق عن جسر جوي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري العاصفة دانيال من أبناء الشعب الليبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له عبر منصة إكس، إنه «استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ستتوجه اليوم، وبشكل عاجل، رحلتان جويتان ضمن جسر جوي لنقل المساعدات الطارئة ومواد الإغاثة، إلى متضرري العاصفة دانيال من أبناء الشعب الليبي الشقيق».

وفي وقت سابق؛ أكد وزير الخارجية الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عبدالهادي الحويج، مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للعثور على مفقودين جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، وتسببت في كارثة إنسانية.

كما طالب وزير الخارجية الليبي بمزيد من الدعم سواء العربي أو الدولي، للخروج من هذه الصدمة بخير قبل مجيء فصل الشتاء.


وأكد الحويج أهمية إرسال مزيد من فرق الإنقاذ إلى ليبيا.

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