أسوأ مباراة لكولر.. خالد بيومي يوضح أسباب خسارة الأهلي كأس السوبر الإفريقي

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي، على خسارة النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب عبر منصة أكس: “‏عند الخسارة عليك بالتفكير هل السبب التحكيم ام التعالي والعصبية ام لانك سئ ولم تحسن التغير وتواضع مستوي نجومك ام ان المنافس كان افضل منك دفاعيا كفريق ‏مبروك للاتحاد العاصمة ومدربهم عبد الحق بن شيخه وهاردلك للنادي الاهلي اسباب كثيره تجعلني اقول انها اسوء مباراة كادارة فنية للسويسري مارسيل كولر”.

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.