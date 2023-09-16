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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الجلسة الافتتاحية لدورة مدربي كرة القدم بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المميزة المخصصة لمدربي كرة القدم في منطقة البحر الأحمر ترأس الحدث حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والتي جرت في المكتبة العامة بمدينة الغردقة. حضر الجلسة أيضًا الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة التدريب باتحاد الكرة، والكابتن ياسر حراجى، رئيس منطقة البحر الأحمر لكرة القدم.

تأتي هذه الدورة التدريبية كجزء من جهود تطوير وتنمية مجال التدريب في مصر، حيث تهدف إلى تزويد المدربين بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على الشهادة المعترف بها دوليًا في مجال التدريب الرياضي. يتضمن البرنامج التدريبي جوانب نظرية وعملية شاملة، حيث يتطلب من المشاركين حضور جميع الجلسات والدروس التي تستمر لمدة ثمانية أيام، مع مدة يوم واحد يتضمن محاضرات تستمر لثماني ساعات.

تعكس هذه الدورة التدريبية التزام وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بتعزيز المهارات والكفاءة في مجال تدريب كرة القدم، مما سيسهم في تطوير مستوى الألعاب الرياضية في منطقة البحر الأحمر ومصر بشكل عام.

نأمل أن تكون هذه الجلسة الافتتاحية بداية ناجحة لدورة التدريب، حيث يتوقع أن تخرج بمجموعة من المدربين المؤهلين بشكل متميز، مما سيسهم في تعزيز الرياضة في البلاد.

دورة تدريبية مدربي كرة القدم الغردقة وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكرة التطوير الرياضي

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