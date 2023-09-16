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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. الهجوم على مقر قيادة الجيش بالخرطوم

ارشيفي
ارشيفي

اكد الجيش السوداني أن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة بالخرطوم.

ونقلت عن قناة العربية؛ عن مراسلها أن طائرات الجيش السوداني قصفت معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع.

وأشارت أيضا أن اشتباكات قوية بالمدفعية الثقيلة وقعت بين الطرفين حول سلاح المهندسين وسلاح الإشارة بالخرطوم.

كما أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش السوداني بقاعدة جبل أولياء قصفت معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع.


وكان الجيش السوداني قد وجه في وقت سابق من نداءا الي مواطنيه بإخلاء "سوق أم درمان" تحسبا لاشتباكات محتملة.

وأشار المراسل إلى وقوع هجوم كبير لقوات الدعم السريع على سلاح المهندسين في أم درمان.

كما شهدت عدد من المناطق في ام درمان  قصف مدفعي عنيف بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات الحربية.

ويشار الي ان اشتباكات قوية وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.

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