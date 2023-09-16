السعودية .. انطلاق الجسر الجوي لمساعدة متضرري الفيضان بليبيا

أفادت صحيفة سبق السعودية بانطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المتضررين في ليبيا، حيث تغادر الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، وعلي متنها 90 طناً من المواد الغذائية والطبية والمتعلقات الإيوائية.

وبحسب الصحيفة ذاتها؛ فمن المنتظر أن تنطلق الطائرة الثانية لدعم النازحين في ليبيا غداً أو بعد الغد على أقصى تقدير لإغاثة المتضررين الذين يتجاوز عددهم 36 ألف شخص، مع ارتفاع أعداد المفقودين في الفيضان لأكثر من 20 ألف شخص، والضحايا 6 آلاف حتى هذه اللحظة.

ويشار الي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.