تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

تعتبر حلاوة المولد من الأشياء التي يعشقها الكثير من المصريين في ذكري المولد النبوي الشريف.

ويعتقد البعض أن اختيار الحلاوة المولد المكسرات هي الأفضل ولكن حذرت الجمعية الغذائية الأمريكية من المصنعات الغذائية التي تحتوي على مصدر لـ Aflatoxin ..

وهي من أخطر أنواع الفطريات التي دخل الجسم عن طريق الأغذية منهم المكسرات العطبة ويعتبر من أهم مسببات التهابات وسرطانات الكبد.

ويمكن أن يتسبب في تعفن الحبوب أو المكسرات أثناء التخزين، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر للمزارعين أو الموزعين.

وتنتج مركبات ضارة محتملة تسمى السموم الفطرية على وجه الخصوص، مجموعة من السموم الفطرية تسمى الأفلاتوكسينات.. ومن المعروف أن هذه المواد مسرطنة .

يؤدي التعرض المزمن للأفلاتوكسين إلى تلف الكبد أو سرطان الكبد، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل عدوى التهاب الكبد B. يمكن أن يؤدي استنشاق جراثيم فطر الرشاشيات.