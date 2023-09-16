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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يفتتح جامع سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد ترميمه| شاهد

صدى البلد

انعقد اليوم أفتتاح مسجد سارية الجبل بقعلة صلاح الدين الأيوبي، بعد ترميمه لمدة دامت ٦ سنوات،وذلك بحضور كلاً من السيد  وزير السياحة  والآثار أحمد عيسى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور مصطفى  وزيري الآمين العام للمجلس الأعلي للآثار.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن تكلفة ترميم مسجد سراية الجبل تبلغ حوالي ٥ ملايين جنيه، وأكد أن أهم ما يميز المسجد هو امتلاكه ٢٣ قبة.

أما عن وزير السياحة والآثار أكد على حرص المجلس الأعلى للآثار والسياحة على ترميم جميع الآثار التاريخية في القاهرة.

ولافت السيد أحمد عيسي وزير  السياحة  والآثار إلى أنه تم زيادة الانفاق في ميزانية المجلس الأعلى للآثار والترميم بمبلغ ٣ مليارات جنيه  عن العام الماضي.

https://fb.watch/n5epDGo0hv/?mibextid=Nif5oz

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أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اللواء خالد عبد العال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المجلس الاعلى للاثار خالد عبد العال محافظ القاهرة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وزير السياحة والاثار

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