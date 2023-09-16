وزير السياحة يفتتح جامع سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد ترميمه| شاهد

انعقد اليوم أفتتاح مسجد سارية الجبل بقعلة صلاح الدين الأيوبي، بعد ترميمه لمدة دامت ٦ سنوات،وذلك بحضور كلاً من السيد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور مصطفى وزيري الآمين العام للمجلس الأعلي للآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن تكلفة ترميم مسجد سراية الجبل تبلغ حوالي ٥ ملايين جنيه، وأكد أن أهم ما يميز المسجد هو امتلاكه ٢٣ قبة.
أما عن وزير السياحة والآثار أكد على حرص المجلس الأعلى للآثار والسياحة على ترميم جميع الآثار التاريخية في القاهرة.
ولافت السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى أنه تم زيادة الانفاق في ميزانية المجلس الأعلى للآثار والترميم بمبلغ ٣ مليارات جنيه عن العام الماضي.
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