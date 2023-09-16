وزير السياحة يفتتح جامع سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد ترميمه| شاهد

انعقد اليوم أفتتاح مسجد سارية الجبل بقعلة صلاح الدين الأيوبي، بعد ترميمه لمدة دامت ٦ سنوات،وذلك بحضور كلاً من السيد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور مصطفى وزيري الآمين العام للمجلس الأعلي للآثار.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن تكلفة ترميم مسجد سراية الجبل تبلغ حوالي ٥ ملايين جنيه، وأكد أن أهم ما يميز المسجد هو امتلاكه ٢٣ قبة.

أما عن وزير السياحة والآثار أكد على حرص المجلس الأعلى للآثار والسياحة على ترميم جميع الآثار التاريخية في القاهرة.

ولافت السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى أنه تم زيادة الانفاق في ميزانية المجلس الأعلى للآثار والترميم بمبلغ ٣ مليارات جنيه عن العام الماضي.

https://fb.watch/n5epDGo0hv/?mibextid=Nif5oz

762bc900-50fd-45ca-8991-e2678a973390

75257b1b-8e3f-41c5-8425-9f217a947158

d60e4e74-9559-4c06-8c4c-a560aeffcaa1

5ea8bebb-fedd-4037-99d4-8e0b3d4987ab

21961fc0-a246-49b5-bc35-5f20b8aba5a8

c927a545-adac-4cc3-9e53-0474d9ac78d1

26b19c40-b79a-41be-a81e-3fa94a198a0d

67928d75-70db-4aec-8785-b41fdd911af3