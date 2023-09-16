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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على 827 شخصا حاولوا دخول المملكة بطرق غير شرعية

السعودية علم
السعودية علم

ذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه تم ضبط  ( 15812 ) مخالفًا في مختلف مناطق المملكة ، منهم ( 9801 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 3804 ) مخالفين لنظام أمن الحدود، و( 2207 ) مخالفين لنظام العمل.

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية التي قامت بها الوزارة السعودية خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضحت أن من من بين المقبض عليهم 827 شخصا حاولوا  عبور الحدود إلى داخل المملكة ( 61% ) منهم يمنيو الجنسية، و( 18% ) إثيوبيو الجنسية، و( 21% ) جنسيات أخرى،

كما تم ضبط ( 45 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما ألقت القبض علي  ( 15 ) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 44016 ) وافداً مخالفًا، منهم ( 36701 ) رجلاً، و( 7315 ) امرأة.

كذا؛ تم إحالة ( 37221 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 2017 ) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 9576 ) مخالفًا.

 

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