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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في التعليم العالي لاسيما الذكاء الاصطناعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري ، كمال بداري، بنظيره المصري محمد ايمن احمد عاشور أحمد. 

جاء ذلك على هامش مشاركته في إشغال قمة مجموعة 77+ الصين، تحت عنوان  تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، يومي 15 و16 سبتمبر 2023. 

وأفاد بيان للوزارة الجزائرية  أن بداري تباحث مع نظيره المصري سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم العالين والبحث العلمي، لاسيما الذكاء الاصطناعي، الاعلام الالي الكمي، النانو تكنولوجي، وحركية هيئة التدريس والطلبة في الاتجاهين.

كما بحثا الطرفان أهم الآليات التي يمكن انشاؤها والتي قد تسمح من تجسيد وتنفيذ هذا التعاون، لاسيما من خلال ابرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها المصرية، واعداد عروض تكوين وبحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق اندماج البلدين في اقتصاد المعرفة.

 

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