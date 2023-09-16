منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد بالسعودية حسين القحطاني؛ أن الحالة الجوية بجازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة الشهر الماضي.

ووفق سبق؛ فقد سجّلت سرعة الرياح على جازان 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة.

ونوه القحطاني؛ إلى أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار للون الأحمر، أمس الجمعة، من حالة رياحٍ نشطة مصحوبة بانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقطٍ للبَرَد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على جازان.