القومي للأجور : 4.5 مليون عامل يستفيديون من رفع الحد الأدنى

علق مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر عددهم بحوالي 4.5 مليون عامل ".

وأضاف :" خلال ساعات سوف يعلن وزير المالية عن مواعيد صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم ".

وأكمل مجدي البدوي :"على المجتمع المدني أن يتحرك سريعا ويسهم في ملف ضبط الأسعار في الأسواق "، مضيفا:" على الجميع التكاتف من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية ".

وتابع :" الرئيس السيسي لم ينسى الفلاح والمزارع لمساعدتهم من اجل تخطي الأزمة الاقتصادية".