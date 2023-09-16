برلمانية: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الطبي.. والجميع شاهد على المجهود المبذول

أكدت النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن لديها احتكاكًا كبيرًا بجميع الفرق الطبية، وأنها على علم بالمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي، والتمريض.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج”من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الطبي، وأن الجميع شاهد المجهود المبذول من الأجهزة الطبية خلال فترة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الجنود الطبية تضحّي، من أجل صحة وسلامة المواطنين، فالفرق الطبية أثبتت قوتها خلال انتشار الفيروسات التي كانت تسبب قلقاً في الشارع.

وأشارت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة قامت بحل أكثر من مشكلة خاصة بالفرق الطبية، وأن هناك من يستمع لـ الفرق الطبية، لحل المشكلات الخاصة بهم.

وتابعت: "أنها تستقبل أي مشكلة طبية، وتقوم بالسعي على حلها، وتتواصل من الوزراء والمتخصصين من أجل الحل".