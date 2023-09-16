نيفين منصور: مشكلات التمريض التقني انتهت تمامًا

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن مشكلات التمريض التقني انتهت تمامًا، وأن هذه الفترة هي فترة التقديم على المقاصة لـ الطلاب الراغبين في استكمال الدراسة، بعد الحصول على البكالوريوس التقني في التمريض العام.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن مشكلات التمريض التقني، تم حلها؛ عندما تم الاستماع لـ الرأي والرأي الآخر، والوصول إلى حلول تتماشي مع الجميع.

ولفتت إلى أن ما تقوم به الدولة والمسئولين عن التمريض؛ يواكب التقدم العلمي في التمريض العالمي، وأن هناك عدد كبير في السنوات الماضية تضرروا من التمريض التقني، وتحركت الدولة وحلت المشكلات.

وأشارت إلى أن هناك مسميات كثيرة في قطاع التمريض والعلوم الصحية، ولذلك هناك إرادة من المسئولين لحلها؛ لأن حل المشكلات، ينتج عنه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.