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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

صدى البلد

 يعد اللانشون البيتي من الأفكار البسيطة التي تساعد في توفير الميزانية خاصة مع بداية موسم الدراسة وتفعل كثير من النفقات في شراء الكتب والأدوات الدراسية.
ونعرض لكم في الخطوات التالية طريقة عمل اللانشون بدون لحمة للشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير  اللانشون بدون لحمة:

6 بيضات
5 مكعب جبنة كريمة أو مثلثات
4 مكعب مرقة لحمة
لون طعام أحمر

بابريكا
كوب زيت
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
كوب دقيق
بودرة بصل
بودرة ثوم 
يمكن إضافة شرائح زيتون
طريقة عمل اللانشون بدون لحمة:
*  ضعي فى الخلاط  الكهربي مقدار الجبنة والبيض والزيت والدقيق والمرقة واخفقيهم قليلا. 
* أضيفي بودرة الثوم و بودرة البصل والبابريكا والحبهان واللون الأحمر واخفقيهم جيدا. 
* اسكبي الخليط فى كيس حراري ولفيه رول بحيث يكون بنفس شكل اللانشون اسطوانى وطويل. 
* فى وعاء مناسب اغلى الماء على النار وضعي فيه لفة اللانشون فى كيس حراري لمدة ساعة وربع على الأقل أو حتى النضج و يترك ليبرد ثم يحفظ فى الثلاجة ويقطع ويقدم عند الحاجة.
 

اللانشون بدون لحمة طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون بدون لحمة عمل اللانشون للشيف نجلاء الشرشابي مقادير اللانشون نجلاء الشرشابي موسم الدراسة

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