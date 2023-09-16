رسائل مخالفات المرور تثير أزمة بين المواطنين.. وخبير يكشف الأسباب| فيديو

علق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على أزمة رسائل مخالفات المرور، التي تصل إلى بعض المواطنين، رغم أنهم لم كونوا قد ارتكبوا مخالفة من الأساس، قائلا: "من الممكن أن يكون هناك خطأ في جهاز إرسال المخالفات للمواطنين".

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إذا كان مع المواطن إيصال الدفع؛ يمكنه الرجوع لنيابة المرور المختصة التابع لها، بنوع المخالفة التي ارتكبها"، لافتا إلى أن: "القانون لا يسمح له أن يسدد المخالفة مرتين على نفس المخالفة، بل يتم حفظ المخالفة".

وأضاف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري،: "بالنسبة للرادارات الحديثة وكاميرات الديجيتال التي تغطي ما يقرب من 30 ألف كيلو متر مربع، والهدف منها هو تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، وخلو العنصر البشري من ارتكاب المخالفات؛ حتى لا يحدث أي نوع من التجاوزات".

وتابع اللواء أحمد هشام، الخبير المروري،: “الرادار يرصد كافة أنواع المخالفات، ويتم تصوير المخالفة؛ لأنه في حالة قيام مالك السيارة بالتظلم، يرى صورة المخالفة موجودة”.

ونوه بأن: "المخالفات تأتي لصاحب السيارة عن طريق رسالة، وفي خلال 72 ساعة، إذا كانت مخالفة مرورية، وذهب إلى وحدة المرور التابع لها؛ سيدفع نصف الحد الأدنى للمخالفة، وإذا كانت جنحة مرور؛ سيدفع الحد الأدنى للمخالفة، وإذا انتظر موعد الترخيص؛ سيدفع الحد الأقصى للمخالفة".