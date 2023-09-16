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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 40 ألف جندي.. الناتو يجري أكبر مناوراته منذ الحرب الباردة

صدى البلد

قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، اليوم السبت، إن الناتو سيجري أكبر مناوراته منذ الحرب الباردة، والتي يطلق عليها اسم 'المدافع الصامد' في ألمانيا وبولندا وثلاث دول البلطيق في عام 2024.

ونقل الناتو عن باور قوله: 'في عام 2024، سيجري الحلف أكبر مناورة دفاعية جماعية له منذ الحرب الباردة: الدفاع الصامد. وسيمارس أكثر من 40 ألف جندي من جميع أنحاء الحلف تدريباتهم في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق الثلاث'. مؤتمر صحفي مشترك مع قائد القوات المسلحة النرويجية إيريك كريستوفرسن.

وأضاف باور أن التحالف يدخل في 'عصر جديد من الدفاع الجماعي'.

يعد Steadfast Defender مناورة سنوية يقودها حلف شمال الأطلسي تهدف إلى ضمان تدريب قوات الحلف وقدرتها على العمل معًا وجاهزيتها للرد على أي تهديد من أي اتجاه.

من ناحية أخرى، تم انتخاب الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية، يوم السبت رئيسا جديدا للجنة العسكرية للناتو وسيتولى منصبه في غضون ستة أشهر، حسبما ذكر الحلف.

كما قرر الاجتماع نفسه الإبقاء على الرئيس الحالي للجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور لمدة ستة أشهر أخرى.

وفي 16 سبتمبر 2023، وافق رؤساء دفاع الناتو على تمديد ولاية الرئيس الحالي للجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور لمدة 6 أشهر إضافية، وانتخاب رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون خلفًا له'.

الأطلسي الحرب الباردة اللجنة العسكرية القوات المسلحة إيريك كريستوفرسن حلف شمال الأطلسي ميرال

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