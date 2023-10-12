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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالخطوات| طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتقد المدرب البدني الشهير جاستن أغوستين، أن هناك "طريقة عسكرية" يمكن للأفراد استخدامها للنوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم. ووفقًا لأغوستين، إذا تبع الأفراد هذه التقنية بشكل صحيح، فإن 96% منهم سيجدون أنفسهم نائمين في غضون دقيقتين فقط.
 

 

التقنية المذهلة للنوم

يقول أغوستين، إن هذه التقنية تم تطويرها أساسًا للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى أقصى تركيز أثناء عملهم، وهم يعلمون جيدًا أن قلة النوم يمكن أن تقلل من تركيزهم بشكل كبير. هذه التقنية تهدف إلى تهدئة الجسم بشكل منهجي والاسترخاء تدريجيًا.

 

الخطوات الأساسية

لتطبيق هذه التقنية، يجب على الشخص أولاً البدء بتهدئة الجسم من الرأس إلى القدمين بشكل تدريجي. يمكن أن تتضمن هذه الخطوة إرخاء العضلات في الجبهة، والعينين، والفك، والتركيز على التنفس.

 

ثم يجب على الشخص التأكد من أن كتفيهما غير متوترتين وأنهما في وضع مريح. يمكنهم خفض كتفيهما إلى أدنى مستوى ممكن وإبقاء ذراعيهما إلى جانبهما بما في ذلك يديهما وأصابعهما.

 

الاسترخاء الكامل

بعد ذلك، يجب أن يأخذ الشخص نفسًا عميقًا ويتنفس ببطء، مع الاسترخاء التدريجي للصدر والبطن والفخذين والركبتين والساقين والقدمين. يمكنهم أيضًا تصور الشعور بالدفء والراحة والاسترخاء وهو ينتقل من رأسهم إلى أطراف أصابع قدميهم.

 

تفريغ الضغوط

أخيرًا، يجب على الشخص تفريغ ذهنه من أي ضغوط أو تفكير آخر. يمكنهم التفكير في سيناريوهين محددين للمساعدة في الاسترخاء:

 

السيناريو الأول: الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة، والنظر إلى سماء زرقاء صافية.

السيناريو الثاني: الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة مظلمة.

 

هذه التقنية يمكن أن تكون فعّالة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم، وهي تعتمد على مزج الاسترخاء الجسدي مع التفريغ العقلي للضغوط. يمكن لأي شخص تطبيقها للمساعدة في النوم بسرعة وبشكل أكثر فاعلية.

النوم طريقة عسكرية الأسترخاء دقيقتين التقنية الرأس

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