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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعّل هذا الإجراء فورا لحمايتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة

فعل هذا الإجراء فورا
فعل هذا الإجراء فورا لحمايتك من برامج التجسس

نصح خبراء، جميع مستخدمي هواتف أندرويد بتمكين تطبيق Google Play Protect، المملوك لشركة جوجل، والذي يمكنه الحفاظ على أمان هاتفك الذكي وبياناتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة .    

 

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن تطبيق Google Play Protect يمكنه فحص هاتفك بالكامل بحثًا عن البرامج الضارة، كما أنه وفقًا لأحدث سجل تغييرات في تحديثات نظام جوجل ، سيقوم التطبيق بإجراء عمليات فحص في الوقت الفعلي لنظام التشغيل أندرويد. 

  

ويمكنه لتطبيق Google Play Protect فحص أي تطبيقات تم تنزيلها خارج متجر Play من جوجل في وقت التثبيت، كما تشمل وظائفه الأخرى إجراء فحوصات السلامة على تطبيقاتك الحالية وإلغاء تنشيط التطبيقات الضارة أو إزالتها.  

 

وإذا اكتشف تطبيق Google Play Protect شيئًا ما، فسيرسل إليك إشعارات، بالإضافة إلى تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي تحاول الوصول إلى معلوماتك الشخصية.   

 

كيفية تشغيل  تطبيق Google Play Protect على هاتفك 

 
التطبيق متاح للتنزيل مجانًا على متجر Google Play إذا لم يتم تنزيله تلقائيًا على هاتفك.


أولاً، افتح تطبيق متجر Google Play، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

 

انقر على "الإعدادات"، ثم ابحث ضمن "حول" لمعرفة ما إذا كان جهازك معتمدًا من Google Play Protect.  

 

لتشغيل التطبيق أو إيقاف تشغيله، افتح متجر Play، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي. 

 

اضغط على Google Play Protect ثم الإعدادات، ثم قم بتشغيل Scan Apps With Play Protect أو إيقاف تشغيله. 

 

توضح جوجل بأنه "من أجل الأمان، نوصي بإبقاء Google Play Protect قيد التشغيل دائمًا". 

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