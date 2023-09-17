كفاية كورة.. مدحت شلبي يكشف موقف زوجته من الانضمام لقناة SSC السعودية

قال الكابتن مدحت شلبى، إنه سعيد بانضمامه للعمل فى قناة SSC السعودية، وتعليقه على مباراة أمس.

قال مدحت شلبى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" كنت هايب الموقف شوية فى البداية وفضلت اذاكر الكرة السعودية لمدة 15 يوم قبل التعليق على أول مباراة له فى الدورى السعودى".

قناة SSC السعودية

وتابع مدحت شلبى: "لمدة 15 يوم أشاهد قناة SSC السعودية لدرجة أن سحر مراتى قالتلى كفاية كورة لحد، كده قولتلها لازم اشرف الناس اللى سعت للتعاقد معى".

وأضاف مدحت شلبى، أن السعودية هي بلده الثانية، والشعبين المصرى والسعودى على قلب واحد، وتفاجأ بردود أفعال الجمهور المصرى والسعودى وتصدر التريند، مشيرا إلى أنه تم استقباله أجمل استقبال.