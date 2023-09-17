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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كفاية كورة.. مدحت شلبي يكشف موقف زوجته من الانضمام لقناة SSC السعودية

مدحت شلبى
مدحت شلبى

قال الكابتن مدحت شلبى، إنه سعيد بانضمامه للعمل فى قناة SSC السعودية، وتعليقه على مباراة أمس. 

قال مدحت شلبى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" كنت هايب الموقف شوية فى البداية وفضلت اذاكر الكرة السعودية لمدة 15 يوم قبل التعليق على أول مباراة له فى الدورى السعودى".

قناة  SSC  السعودية

وتابع مدحت شلبى: "لمدة 15 يوم أشاهد قناة SSC  السعودية لدرجة أن سحر مراتى قالتلى كفاية كورة لحد، كده قولتلها لازم اشرف الناس اللى سعت للتعاقد معى".

وأضاف مدحت شلبى، أن السعودية هي بلده الثانية، والشعبين المصرى والسعودى على قلب واحد، وتفاجأ بردود أفعال الجمهور المصرى والسعودى وتصدر التريند، مشيرا إلى أنه تم استقباله أجمل استقبال. 

SSC الشعبين المصري والسعودي الدوري السعودي الكرة السعودية الكابتن مدحت شلبي

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