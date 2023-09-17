رئيس الزمالك السابق يطالب عمومية الأبيض بانتخاب قائمة حسين لبيب

طالب رؤوف جاسر، رئيس الزمالك الأسبق، عمومية القلعة البيضاء، بإنتخاب قائمة حسين لبيب، من أجل إعادة الهدوء للنادي الأبيض.

وقال رؤوف جاسر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، :" انتخابات الزمالك تسير بروح رياضية، وصورة هاني العتال وهشام نصر تذكرني بأيام الزمالك المحترمة".

وأكمل رؤوف جاسر : "عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق لكنى سأنتخب حسام المندوه، و أطالب عمومية الزمالك بانتخاب قائمة حسين لبيب

وأضاف : "قررت منح مروة الرفاعي صوتي فى انتخابات الزمالك، واندهشت من ترشح الثنائي خالد لطيف وعلاء مقلد".