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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التهاب البنكرياس المزمن.. الأسباب والأعراض والعلاج

صدى البلد

التهاب البنكرياس المزمن هو حالة تتسم بالتهاب مستمر ومتكرر في البنكرياس لفترة طويلة، ويتسبب في تلف تدريجي للغدة البنكرياسية.. إليك بعض المعلومات العامة حول أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

الأسباب:
- تناول الكحول بكميات كبيرة لفترة طويلة.
- التدخين.
- ارتفاع مستويات الدهون في الدم.
- تاريخ عائلي لالتهاب البنكرياس.
- ضيق قناة البنكرياس.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإصابة بأمراض مثل السكري والتهاب الأمعاء الليفي.

الأعراض:
- ألم مستمر في البطن، وقد يمتد إلى الظهر.
- فقدان الوزن غير المقصود.
- تعب وضعف عام.
- صعوبة هضم الطعام واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال.
- اضطرابات في النظام الغذائي وفقدان الشهية.
- ارتفاع مستويات السكر في الدم.

العلاج:
- التوقف عن تناول الكحول إذا كان هذا هو السبب المحتمل.
- إدارة الألم عن طريق تناول الأدوية المسكنة.
- تغيير نمط الحياة والتغذية، مثل تناول وجبات صغيرة ومتكررة وتجنب الأطعمة الدهنية والحارة.
- تناول الإنزيمات البنكرياسية لمساعدة الهضم.
- السيطرة على مستويات السكر في الدم إذا كان هناك تطور للسكري.
- في حالة وجود مشاكل مع تصريف الصفراء، قد يتطلب الأمر تنظير البنكرياس أو إجراء جراحي لتوسيع قنوات الصفراء.

مهم جدًا أن تتعاون مع الفريق الطبي المعالج للتشخيص الدقيق ووصف العلاج الأنسب لحالتك المحددة.

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