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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع روسي في قصف أوكراني على قرية حدودية

صدى البلد

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت إن قصفاً أوكرانياً أوقع قتيلاً في قرية بليخوفو القريبة من الحدود الأوكرانية، وأكد الحاكم عبر تلجرام أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".

وأوضح المسؤول أن "رجلاً يبلغ 30 عاماً قضى متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيراً إلى "تضرر مساكن عدة". ولم يعط الحاكم مزيداً من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

ومنذ أشهر عدة، تُستهدف المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا بهجمات، وتتّهم سلطاتها القوات الأوكرانية بقتل مدنيين وبإلحاق أضرار بالبنى التحتية.

بليخوفو كورسك الحدود الأوكرانية أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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