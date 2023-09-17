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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي بجانب مباراة تشيلسي ضد بورنموث وكذلك ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

وعلي المستوى الإفريقي يفتتح بيراميدز مشواره في بطولة دوري الابطال أمام الجيش الرواندي في دور الـ 32 كما يلعب فريق فيوتشر أمام سينجيدا بيج ستارز بطل تنزانيا فى الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا

آرمى باتريوريتيك الرواندي vs بيراميدز - الساعة 4 عصرا

يونياو دوسونجو الموزامبيقي  vs  بيترو أتلتيكو الأنجولي- الساعة 4 عصرا

بولتس المالاوي vs مازيمبي الكونغولي- الساعة 4 عصرا

جوانينغ  جالاكسي البوتسواني vs اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي - الساعة 4 عصرا

ميدياما الغاني vs حوريا الغيني- الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري الغيني vs الوداد المغربي - الساعة 7 مساء

دوان بوركينيا vs الترجي التونسي- الساعة 7 مساء

بريميرو دي اوجوستو الأنجولي vs الهلال السوداني - الساعة 7 مساء

بو رانجرس السيراليوني vs شباب رياضي بلوزداد الجزائري- الساعة 7 مساء

الكونفيدرالية

باهاردار الإثيوبي vs النادي الإفريقي التونسي- الساعة 3:30 عصرا

سينجيدا بيج ستارز التنزاني vs فيوتشر- الساعة 4 عصرا

 

الدوري الإنجليزي

بورنموث vs تشيلسي- الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون vs أرسنال- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

خيتافي vs أوساسونا- الساعة 3 عصرًا

فياريال vs ألميريا- الساعة 5:15 مساء

إشبيلية vs لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد vs ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

كالياري vs أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا

فروسينوني vs ساسولو- الساعة 4 عصرًا

مونزا vs ليتشي- الساعة 4 عصرًا

فيورنتينا vs أتلانتا- الساعة 7 مساء

روما vs إمبولي- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

هايدنهايم vs فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا

دارمشتات vs بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء

الدوري الفرنسي

لوريان vs موناكو- الساعة 2 ظهرًا

ستراسبورج vs مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

كليرمون فوت vs نانت- الساعة 4 عصرًا - قناة beIN Sports HD Xtra 1

ستاد ريمس vs ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

مارسيليا vs تولوز- الساعة 6 عصرًا

ليون vs لوهافر- الساعة 9:45 مساء

الدوري التركي

فناربخشة vs أنطاليا سبور- الساعة 4 عصرا

ألانيا سبورvs قاسم باشا- الساعة 8 مساء

طرابزون vs بشكتاش- الساعة 8 مساء

 

 

مباريات اليوم تشيلسي

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