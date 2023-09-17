عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُتحدية الاتحاد الأوروبي.. 3 دول تمدد حظر واردات حبوب أوكرانيا

3 دول أوروبية تمدد
3 دول أوروبية تمدد حظر واردات حبوب أوكرانيا

تتحدى بولندا والمجر وسلوفاكيا، الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت كل منها مواصلة قيودها الخاصة المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية، في خطوة من المرجح أن تثير غضب قيادة الكتلة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن خطط لتعليق الحظر المؤقت المفروض على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى عدد مختار من البلدان في أوروبا الشرقية، وبينما ابتهج الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذا الخبر، لم يرحب نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي بالقرار.

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، حيث لم يتمكنوا من استخدام الطرق الملاحية المعروفة عبر موانئ البحر الأسود.

لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك.

وقد أثر ذلك على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وشهد الإجراء المؤقت الذي تم اعتماده في مايو فرض حظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لمواجهة خطر تأثر المزارعين في هذه البلدان من رخص ثمن الحبوب الأوكرانية.

وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر يوم الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. 
وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، إنه يتعين على الدول الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية.

لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر أعادت فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. فيما لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من كييف.

بولندا المجر الاتحاد الأوروبي واردات الحبوب الأوكرانية الحبوب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر| أعرف العلبة بكام

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

بعد باليه «الحسناء النائمة».. زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضًا للحيوانات المائية بروسيا

على عمق 10 كيلومترات.. زلزال يضرب إندونيسيا

مُتحدية الاتحاد الأوروبي.. 3 دول تمدد حظر واردات حبوب أوكرانيا

حدث ضخم اليوم.. أوكرانيا تشل الحركة الجوية في روسيا.. ماذا يحدث؟

قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى من المصلين بالقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

5 مشروبات لعلاج الأرق

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ